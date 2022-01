Kur’an kurslarına ziyaret devam ediyor

– İl Müftüsü Rüstem Can, kent genelindeki Kur’an kurslarını ziyaret ederek, hem öğrenciler hem de yöneticilerle bir araya geldi.

Rüstem Can, beraberindeki Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ile Düzce'de faaliyet gösteren Kur'an kurslarını ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretler kapsamında, il müftülüğüne bağlı Hafız Hasan Yatılı Erkek Kur’an Kursu, Zahidül Kevseri 46 yaş Kur’an Kursu ve Soğukpınar Köyü Şehit Sedat Atasever Kur’an Kursu ziyaret edildi. Ziyaretlerinde sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile bir araya gelen Can, Kur'an kurslarında yürütülen hizmetler hakkında kurs yöneticileri ve öğreticilerinden bilgi aldı.

