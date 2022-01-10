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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanında uzman isimler gençlerle bir araya geliyor

İHA

Alanında uzman isimler gençlerle bir araya geliyor

– Genç Kariyer Akademisi kapsamında alanında uzman isimler gençlerle buluşturuluyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlere yönelik Genç Kariyer Akademisi’ni hayata geçirdi. Gençler, alanında uzman isimler ile birlikte kariyer akademisinde bir araya gelerek girişimcilik, inovasyon gibi konularda gerçek alanda bilgi ve fikir sahibi oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlar için geçtiğimiz haftalarda başlattığımız Genç Kariyer Akademisinde her hafta düzenli olarak alanında uzman isimleri Gençlik Merkezimize getiriyor ve gençlerle buluşturuyoruz. İki haftadır düzenli olarak katılımcı sayımızda artış var. İlerleyen haftalarda sayının daha da çok artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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