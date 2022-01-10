Kütüphanede kullanıcı sayısı 2021’de düştü

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre kütüphanelere gidemeyen vatandaşlar normalleşme sonrasında Kütüphaneleri doldursa da 2021 yılında kullanıcı sayısı düşük kaldı.

Korona virüs salgını sebebi ile 2021 yılı içerisinde uzun süre kapalı kalan, sokağa çıkma yasakları ve tam kapanmalar sonrasında başlayan normalleşmeler ile birlikte açılan Düzce’de ki kütüphanelerde 2021 yılında kullanıcı sayısında ciddi düşüş gözlemlendi. Düzce İl Halk Kütüphanesi’nden yapılan açıklamada il genelinde bulunan 9 kütüphaneye yaklaşık 50 bin kullanıcı gitti. 2022 yılında ise herhangi bir kapanma olmaz ise hedeflenen rakamın yaklaşık 300 bin kullanıcı sayısına ulaşması.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.