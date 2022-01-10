Müzik, özel öğrencinin gören gözleri oldu Görme engelli üniversite öğrencisi hayatını müzikle değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzik, özel öğrencinin gören gözleri oldu Görme engelli üniversite öğrencisi hayatını müzikle değiştirdi

İHA

Müzik, özel öğrencinin gören gözleri oldu Görme engelli üniversite öğrencisi hayatını müzikle değiştirdi

– Düzce'de yaşayan görme engelli üniversite öğrencisi Alihan Sallı, azmi ve yeteneğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hayatını müzikle değiştiren, 9 enstrüman çalabilen ve boş zamanlarında sahne alan 26 yaşındaki genç, "İnsanlara tavsiyem, engelli bireyleri anlamak için onların iç dünyasını keşfetsinler. Garipsemektense desteklesinler" dedi.
Doğuştan görme engelli 26 yaşındaki Alihan Sallı, Düzce Üniversitesi Türk Müziği son sınıfta eğitim görüyor. Bu sene okulunu bitirecek olan Alihan Sallı'nın diğer özelliği ise hayatının başköşesine koyduğu müzik aşkı. 9 enstrüman ve ritim çalgılarının tamamını kullanabilen Sallı, boş zamanlarını kafe, restoran ve otellerde sahne alıyor. Kemandan uda, gitardan piyanoya kadar birçok müzik aletini kullanabilen genç, sahne alarak hem okul masraflarını karşılıyor hem de kendine öz güven aşılıyor.

"Yaşıtlarım dışarıda oynarken ben müzik çalışırdım"
Babasının da müzisyen olduğunu söyleyen Şallı, "Müziğe 56 yaşlarında babamdan dolayı ritim çalarak başladım. Babam ritim çalar, şarkı söylerdi. 78 yaşında gitar eğitimi, piyano, keman, ud, cümbüş, bağlama ve ses eğitimleri aldım. Böyle böyle kendimi geliştirdim. 9 enstrüman çalıyorum. Bu enstrümanlara da sahne yapacak kadar hakimim. Piyano, ud, gitar, bağlama, cümbüş, akordeon, keman, mandolin, darbuka, bongo, davul ve tef gibi enstrümanlar çalıyorum. Müzik heves ve merak uyandırıyor başlarda. Bunun üzerine de biraz yetenek, çalışma eklenince bir şekilde oluyor. Yaşıtlarım dışarıda oynarken ben kendimi müzik odasına kapatırdım ve saatlerce müzik çalışırdım. 1 buçuk saat ud çalışırken bırakır bir süre dinlenir, 1 buçuk saat de piyano çalışırdım. Böyle böyle saatlerimi harcadım. Asıl önemli olan çalışmak" dedi.

"Müzik hayatım"
Müziğin hayatındaki yerini anlatan Alihan Sallı, "Müzik benim tam olarak hayatım. 'Müzik olmazsa ne yapardım?' diye bazen düşünüyorum. Sanırım bir şey yapamazdım, müziksiz olmuyor. Yeri geliyor 3 gün sahneye çıkmadığım oluyor. Kendimi rahat hissetmiyorum. Kendim yapmasam bile arkadaşlarımın sahnesine gidiyorum. En azından orada sahneye çıkıyorum. Yani müzik olmadan, sahne olmadan yapamıyorum. Şimdilik Düzce’de kafelerde, otellerde ve restoranlarda sahne alıyorum" diye konuştu.

"Garipsemeyin, destekleyin"
Bazı insanların kendisini görünce çok şaşırdığını söyleyen Sallı, "İnsanlar beni görünce şaşırıyor, bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Aslında insanlar engelli bireylere alışkın değil. Çok fazla engelli bireylerle bir arada bulunmamışlar ve garipsiyorlar. İnsanlara tavsiyem ise genel olarak engelli bireyleri anlamak için onların iç dünyasını keşfetsinler. Garipsemektense desteklesinler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Üniversitesi’nden edebiyat alanında bir önemli çalışma daha
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nden edebiyat alanında bir önemli ...
Kütüphanede kullanıcı sayısı 2021’de düştü
YEREL HABERLER Kütüphanede kullanıcı sayısı 2021’de düştü
Özel bireylerle özel kartondan evler yapıldı
YEREL HABERLER Özel bireylerle özel kartondan evler yapıldı
Öğrenciler Açılı olmak için ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler Açılı olmak için ter döktü
E-Mermi şifresi için yeni ruhsat şartı getirildi
YEREL HABERLER E-Mermi şifresi için yeni ruhsat şartı getirildi
Alanında uzman isimler gençlerle bir araya geliyor
YEREL HABERLER Alanında uzman isimler gençlerle bir araya geliyor
Kur’an kurslarına ziyaret devam ediyor
YEREL HABERLER Kur’an kurslarına ziyaret devam ediyor
Öğrenciler kar safarisinde bir araya geldi Off-road tutkunları, üniversite öğrencileriyle kar safarisi yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler kar safarisinde bir araya geldi Off-road ...
Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı, "Onlar şurup" dedi
YEREL HABERLER Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı, ...
Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor İstavritin arasına karışan tırsi balığını yiyenler, soluğu balık pazarında alıyor
YEREL HABERLER Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları ...
Düzce kütüphanelerindeki kitap sayısı belli oldu
YEREL HABERLER Düzce kütüphanelerindeki kitap sayısı belli oldu
Yufkalı Konuralp pilavının tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Yufkalı Konuralp pilavının tanıtımı yapıldı
Huzurevi sakinleri aşılandı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri aşılandı
Somut olmayan kültürel mirasçıya Vali Atay’dan ziyaret
YEREL HABERLER Somut olmayan kültürel mirasçıya Vali Atay’dan ...
Zeka oyunları eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Zeka oyunları eğitimleri devam ediyor
Hafızlık eğitimi alan öğrenciler mini sınavdan geçti
YEREL HABERLER Hafızlık eğitimi alan öğrenciler mini sınavdan geçti
Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti
Üniversiteli gençler Düzce'yi tanıyor
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler Düzce'yi tanıyor
Polisi gören yayaya yol verdi
YEREL HABERLER Polisi gören yayaya yol verdi
Düzce Üniversitesi Hastanesinde büyük onarım başladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesinde büyük onarım başladı
Birlerce hastaya bakıldı
YEREL HABERLER Birlerce hastaya bakıldı
Şikayet üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şikayet üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu ...
Düzce English Fast’tan lisanslı sporculara İngilizce desteği
YEREL HABERLER Düzce English Fast’tan lisanslı sporculara İngilizce ...
Minikler trafik dedektifi oldu Hem havadan hem karadan eğitime girdiler Miniklere teorik ve uygulamalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Minikler trafik dedektifi oldu Hem havadan hem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.