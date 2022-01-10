Gençler Güreş il birinciliği yapıldı

Okul Sporları Genç B Güreş il birinciliği müsabakaları Özkan Olcay Güreş Salonu’nda sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Özkan Olcay Güreş Salonu’nda Genç B Güreş İl Birinciliği yapıldı. 30 sporcunun katıldığı Genç B Güreş İl Birinciliği sonunda Grekoromende 4145 kg’da Alper Akbal, 48 kg’da Onur Sala, 55 kg’da Emirhan Tanrıverdi, 71 kg’da Tufan Yüksel, serbest stilde 4145 kg’da Sergen Türkan, 48 kg’da Özgür Çağlayan, 55 kg’da Abdulrahim Öztürk ve 80 kg’da Mesut Purtul birinci oldu.
1416 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Güreş Grup Müsabakalarına 18 farklı şehirden gelecek sporculara Düzce ev sahipliği yapacak.
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