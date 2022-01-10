Düzce,’nin perileri uzatmada yenildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Basketbol Liginde mücadele eden Düzce Atletik Genç Kızlar Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Hatay karşısında uzatmalarda yenildi. Düzce Atletik’in istekli ve mücadeleci oyunu büyük alkış aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Gençler Ligi A grubunda mücadele eden Düzce Atletik, 4. hafta mücadelesinde Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi spor salonundaki karşılaşmanın ilk çeyrek 1616 biterken, 2.çeyrek ise Hatayspor’un üstünlüğü ile 3531 sona erdi. 3.Çeyrek 5454 berabere tamamlandı. Maç ise 7676 berabere sonuçlandı.

Heyecan fırtınası içinde geçen uzatma dakikalarında da denklik son anlara kadar bozulmazken , son 2 dakikaya Düzce Atletik 8082 önde girdi. Düzce Atletik’in önemli oyuncularından Senanur Demir'in 5 faul alıp oyun dışına çıkması sonrasında sayı bulmakta zorlandı. Evsahibi Hatayspor bitime 1 dakika kala İdal Yavuz ile maça tekrar eşitliği getirdi. Son saniyelerde 2 kritik top kaybı yapan Düzce Atletik maçtan 8782 mağlup ayrıldı.

Yapılan istatistiklerde ise maçın MVP'si 31 sayı,5 ribaund,4 asist,9 top çalma ile Düzce Atletik’ten Senanur Demir oldu. Senanur'u Hatayspor’dan İdal Yavuz 19 sayı ,22 ribaund ,8 asist ,4 blok ile takip etti.

Düzce Atletik 5. Hafta maçında İstanbul Yıldızları ile 22 Ocak Cumartesi günü Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

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