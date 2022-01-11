20 araç sürücüsüne 29 bin TL ceza kesildi

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– Düzce Akçakoca karayolunda Jandarma ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik yapılan denetimde 20 araç sürücüsüne 29 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Akçakoca Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ve Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ile D 65501 Karayolu ile D655 Karayolunda yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı. 48 aracın kontrol edildiği denetimde kusurlu bulunan 20 araç sürücüsüne 29 bin 350 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

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