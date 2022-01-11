Üniversite hastanesi daha yeşil ve estetik çehreye kavuşuyor

Düzce Üniversitesi Hastanesi dış mekanında yeşili hakim kılmak ve daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla çevre düzenlemeleri başladı.

Hastane bahçesini daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı ekipleri peyzaj çalışmalarına başladı. Hasta, hasta yakınları ve sağlık personellerine daha yeşil ve güzel bir çevre oluşturmak amacıyla 2021 yılı Mart ayında peyzaj düzenlemesi için planlama yapıldı. Alan tespiti, ağaç cinsi ve dikim planı belirlenmesi ile birlikte iklim koşullarına uygun olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. 500 metrekare alanda yaklaşık 100 adet fidan dikildi.

Fidan dikiminde; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Doç. Dr. Zekeriya Okan Karaduman, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Davran, Başmüdür Fatma Eravcı, müdür ve müdür yardımcıları yer aldı. Bahar döneminde de yapılması planlanan çiçek ve çimlendirme çalışmalarıyla birlikte hastane bahçesi; hasta, hasta yakınları ve personeller için daha estetik ve yeşil bir alana kavuşacak.

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