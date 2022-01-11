Düzce’de genç yetenekler tespit ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Düzce'de Bahçeşehir Spor Salonu’nda devam ediyor.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi ölçümlerini ziyaret eden Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, projenin amacının sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Yazıcı, spora başlama yaşındaki yetenekli çocukların tespit edilerek, yeteneklerine göre branşlara yönlendirilmesi amacıyla uygulanan teste katılan minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, antrenörler eşliğinde yapılan testleri takip etti.

Test sonuçlarına göre öğrenciler çoklu branş eğitimlerine yönlendirilecek.

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