Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza kesildi



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı.

Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç.'ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-11 12:01:56



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