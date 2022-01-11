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Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu; 98 gözaltı

DHA

Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu; 98 gözaltı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE merkezli 5 ilde polisin `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 98 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü tespit edilen 98 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 aylık çalışma sonrası Düzce, Balıkesir, Sakarya, İzmir ve Burdur´da bugün saat 07.00 sıralarında Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 ekip ve 445 personelin katıldığı operasyonda 98 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edilen paralar ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-01-11 12:53:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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