Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde gittiği kuyumcu dükkanında sahte 2 bileziği, 9 Cumhuriyet altınıyla takas edip kaçan 2 şüpheli, İstanbul'da lüks bir otelde eğlenirken yakalandı.

Gölyaka ilçesinde önceki gün bir kuyumcu dükkanına gelen kişi, elindeki 2 bileziği 9 Cumhuriyet altınıyla takas ettikten sonra ayrıldı. Bir süre sonra bileziklerin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve A.Ş.A. olduğunu belirledi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Şüphelilerin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 yıldızlı bir otele yerleştiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile yanlarındaki Ç.Ö., S.P. ve G.P., otel odasında eğlenirken yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve odada yapılan aramada kuyumcudan alınan altınların bozdurularak elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, B.S. ve A.Ş.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ

2022-01-11 15:44:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.