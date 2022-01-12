Düzce’de kütüphanelere 40 bin kişi üye oldu

– Düzce Halk Kütüphanesi 2021 yılı verilerini açıkladı. Buna göre Düzce’de 2022 yılının başlarında il genelinde ki 9 kütüphanede üye sayısı 40 bin 263 oldu.

Düzce’de her geçen gün kütüphane sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Cumayeri ve Gümüşova’da da açılan kütüphanelerin ardından il genelinde kütüphanesiz ilçe kalmadı. Kütüphanelere üye olarak kitap alabilen vatandaş sayısı artmaya devam ederken, Düzce Halk Kütüphanesi 2022 yılı verilerini açıkladı. Bu kapsamda Düzce’de en çok üyesi olan kütüphane Düzce Halk Kütüphanesi olurken en az üyesi olan kütüphane ise Gümüşova Halk Kütüphanesi oldu. Düzce Halk Kütüphanesi’nde 30 bin 373, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesi’nde 975, Çilimli’de bin 85, Akçakoca’da 4 bin 637, Kaynaşlı’da bin 229, Gölyaka’da bin 356, Yığılca’da 423, Cumayeri’nde 133 ve Gümüşova’da 52 kişi kütüphanelere üye olarak ödünç kitap alabildi.

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