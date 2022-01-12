Karadeniz'de lodos etkili oluyor Düzce'de boyu 6 metreyi aşan dalgalar mendireği aşıp sahili dövdü

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– Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce’nin Karadeniz’e sahili olan Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı teknelerinin bulunduğu barınağa kadar geldi.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınakta kaldı.

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