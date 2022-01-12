Çocuklara erken yaşta trafik eğitimi

– Düzce’de Jandarma trafik timleri tarafından Çevrem İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri Çevrem İlkokulu 4'üncü sınıfta eğitim ve öğretime devam eden 22 öğrenciye, Melen Park Jandarma Çocuk Trafik Eğitim sınıfında eğitim verdi. Öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, araçlardan inme ve binme gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular başta olmak üzere çocuk trafik eğitimi yapıldı.

Çocuklar jandarma abilerine verdikleri eğitim için teşekkür ettiler.

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