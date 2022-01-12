Başkan Özlü, mahalleleri otobüsle gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü, mahalleleri otobüsle gezdi

İHA

Başkan Özlü, mahalleleri otobüsle gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesindeki muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Toplantının ardından birim müdürleri ile birlikte Bahçeşehir hattında ring halindeki otobüslere binen Başkan Özü Mahalleleri tek tek gezerek sorunları yerinde tespit etti.
2022 yılına müjdeler ile başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk vatandaşların yanı sıra muhtarların da talep ve isteklerini göz ardı etmiyor. Başkan Özlü, Erguvan Sosyal Tesislerinde tüm belediye birim müdürleri, parti temsilcileri ve Bahçeşehir bölgesi muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Müdürü Numan Şirin’in organize ettiği toplantıda daha önce kaydedilen sorun ve talepler değerlendirilirken yeni istekler de ele alandı. Birim müdürlerinin tek tek mahallelerde yapılan çalışmaları anlattığı toplantıda ulaşım, Bahçeşehir A.Ş.’nin hizmetleri, su ve kanalizasyon, alt yapı ve sosyal yaşam ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Mahalleleri "Uğur Böcekleri" ile gezdi
Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantının ardından muhtarların taleplerini yerinde görmek isteyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm gününü muhtarlara ayırdı. "Uğur Böcekleri" olarak adlandırılan Düzce Ulaşıma ait otobüslere binen başkan Özlü ve birim müdürleri yolcular ile birlikte mahalleleri gezdi.
İlk olarak belediye ek hizmet binasının üst katını restore edilerek meslek edindirme kursları ve spor salonu haline getirilmesi çalışmasını muhtarlarla paylaşan Başkan Özlü, burada kursiyerlerle de sohbet ederek isteklerini dinledi. Bahçeşehir’de Belmek kurslarının açılmasıyla özellikle kadınları kurslara beklediğini kaydeden Özlü, “Bu kurslarımızın geneli kadınlarımıza yönelik ve ücretsiz olan kurslara tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Artık merkeze gelmeden kendi bölgelerinde kurs alabilecekler. Spor salonumuzdaki tadilat da önümüzdeki ay içinde bitirilerek hizmete açılacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Düzce en iyilere layık
Başkan Özlü, bölge muhtarlarıyla tek tek talep ettikleri çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürleriyle istişare etti. Başkan Özlü, muhtarların isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verirken muhtarların belediyenin hizmetlerinden dolayı memnuniyeti dile getirmesini alkışla karşıladı. Özlü, “Düzce’miz en güzeline, en iyisine layık. Biz de bunun için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmadan memnun olunduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bizim tek isteğim vatandaşlarımızın mutlu olması ve en iyi hizmete ulaşmasıdır. Bu anlamda da muhtarlarımızın vatandaşlarımızın temsilcileridir. Öncelikle onları mutlu ederek sorunları çözüp talepleri yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.
Başkan Özlü, bölgedeki muhtarlıkları da ziyaret ederek mahallelerde yapılan hizmetleri anlattı ve muhtarların taleplerini Muhtarlık İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeşehir bölgesine açık hava sineması yapılacak
YEREL HABERLER Bahçeşehir bölgesine açık hava sineması yapılacak
Şampiyon Mustafa Kemal Ortaokulu oldu
YEREL HABERLER Şampiyon Mustafa Kemal Ortaokulu oldu
Işık ihlali yapan sürücüler jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Işık ihlali yapan sürücüler jandarmaya takıldı
Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
Çocuklara erken yaşta trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çocuklara erken yaşta trafik eğitimi
Karadeniz'de lodos etkili oluyor Düzce'de boyu 6 metreyi aşan dalgalar mendireği aşıp sahili dövdü
YEREL HABERLER Karadeniz'de lodos etkili oluyor Düzce'de boyu 6 ...
Türkiye’nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile şehrin ilk ve tek markalı oteline kavuşuyor Algün ile Dedeman iş birliği ile Düzce’nin ilk 5 yıldızlı marka oteli için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin parlayan yıldızı Düzce, Dedeman ile ...
Uyuşturucu kullanıcısı jandarma ekiplerine yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanıcısı jandarma ekiplerine yakalandı
Engelli ve yakınlarına 1 milyon lira destek
YEREL HABERLER Engelli ve yakınlarına 1 milyon lira destek
Tarihi su kemerleri ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Tarihi su kemerleri ziyaretçilerini bekliyor
3 bin 160 haneye elektrik desteği
YEREL HABERLER 3 bin 160 haneye elektrik desteği
Düzce İtfaiyesi 2021’de 595 can kurtardı
YEREL HABERLER Düzce İtfaiyesi 2021’de 595 can kurtardı
Düzce’de kütüphanelere 40 bin kişi üye oldu
YEREL HABERLER Düzce’de kütüphanelere 40 bin kişi üye oldu
Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi
Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler
YEREL HABERLER Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks ...
Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler
YEREL HABERLER Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks ...
TSO Başkanı Tuncay Şahin: "Kesinlikle milletvekili adayı değilim"
YEREL HABERLER TSO Başkanı Tuncay Şahin: "Kesinlikle milletvekili ...
Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu; 98 gözaltı
YEREL HABERLER Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu; 98 gözaltı
Düzce torbacı operasyonunda 98 kişi gözaltına alındı Düzce merkezli 5 ilde torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Düzce torbacı operasyonunda 98 kişi gözaltına ...
Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu
Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; ceza ...
Düzce’de genç yetenekler tespit ediliyor
YEREL HABERLER Düzce’de genç yetenekler tespit ediliyor
Üniversite hastanesi daha yeşil ve estetik çehreye kavuşuyor
YEREL HABERLER Üniversite hastanesi daha yeşil ve estetik çehreye ...
Düzce kros takımı Türkiye finallerinde
YEREL HABERLER Düzce kros takımı Türkiye finallerinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.