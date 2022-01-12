Başkan Özlü, mahalleleri otobüsle gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesindeki muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Toplantının ardından birim müdürleri ile birlikte Bahçeşehir hattında ring halindeki otobüslere binen Başkan Özü Mahalleleri tek tek gezerek sorunları yerinde tespit etti.

2022 yılına müjdeler ile başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk vatandaşların yanı sıra muhtarların da talep ve isteklerini göz ardı etmiyor. Başkan Özlü, Erguvan Sosyal Tesislerinde tüm belediye birim müdürleri, parti temsilcileri ve Bahçeşehir bölgesi muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Müdürü Numan Şirin’in organize ettiği toplantıda daha önce kaydedilen sorun ve talepler değerlendirilirken yeni istekler de ele alandı. Birim müdürlerinin tek tek mahallelerde yapılan çalışmaları anlattığı toplantıda ulaşım, Bahçeşehir A.Ş.’nin hizmetleri, su ve kanalizasyon, alt yapı ve sosyal yaşam ile ilgili konular masaya yatırıldı.



Mahalleleri "Uğur Böcekleri" ile gezdi

Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantının ardından muhtarların taleplerini yerinde görmek isteyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm gününü muhtarlara ayırdı. "Uğur Böcekleri" olarak adlandırılan Düzce Ulaşıma ait otobüslere binen başkan Özlü ve birim müdürleri yolcular ile birlikte mahalleleri gezdi.

İlk olarak belediye ek hizmet binasının üst katını restore edilerek meslek edindirme kursları ve spor salonu haline getirilmesi çalışmasını muhtarlarla paylaşan Başkan Özlü, burada kursiyerlerle de sohbet ederek isteklerini dinledi. Bahçeşehir’de Belmek kurslarının açılmasıyla özellikle kadınları kurslara beklediğini kaydeden Özlü, “Bu kurslarımızın geneli kadınlarımıza yönelik ve ücretsiz olan kurslara tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Artık merkeze gelmeden kendi bölgelerinde kurs alabilecekler. Spor salonumuzdaki tadilat da önümüzdeki ay içinde bitirilerek hizmete açılacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.



Düzce en iyilere layık

Başkan Özlü, bölge muhtarlarıyla tek tek talep ettikleri çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürleriyle istişare etti. Başkan Özlü, muhtarların isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verirken muhtarların belediyenin hizmetlerinden dolayı memnuniyeti dile getirmesini alkışla karşıladı. Özlü, “Düzce’miz en güzeline, en iyisine layık. Biz de bunun için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmadan memnun olunduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz. Bizim tek isteğim vatandaşlarımızın mutlu olması ve en iyi hizmete ulaşmasıdır. Bu anlamda da muhtarlarımızın vatandaşlarımızın temsilcileridir. Öncelikle onları mutlu ederek sorunları çözüp talepleri yerine getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü, bölgedeki muhtarlıkları da ziyaret ederek mahallelerde yapılan hizmetleri anlattı ve muhtarların taleplerini Muhtarlık İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.