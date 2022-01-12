Başkan Özlü “Azmimilli İlkokulu yeni yerine çok yakışacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle, mülkiyeti belediyeye ait olan alanda geçtiğimiz yılın Kasım ayında temeli atılan 24 derslikli Azmimilli İlkokulunun inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin kronik sorunlarını tek tek çözmeye devam ediyor. Bir yandan devam eden dev projelerin çalışmalarını takip eden Başkan Özlü bir yandan da öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almaları konusunda elini taşın altına koyuyor. Başkan Özlü'nün girişimleri ile Aziziye Mahallesinde çalışmaları tüm hızıyla süren 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatının yanı sıra, geçtiğimiz yılın Kasım ayında temelleri atılan ve şehir içindeki okulların taşınmasıyla ikili eğitimin sonlandırılması için büyük yol kat edilmiş olacak.



Şehiriçi trafiği rahatlayacak

Başkan Özlü, şehiriçi trafiğinin daha düzenli hale getirilmesini sağlayacak eğitim noktasındaki adımlardan bir diğeri olan Azmimilli İlkokulunun yeni binasının inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. İlk kazmanın vurulduğu tarihten bu yana inşaat çalışmalarında hızlı bir ilerlemenin yaşandığını ifade eden Başkan Özlü, “Bilindiği üzere, Düzce Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 24 derslikli okulun protokolünün imzalanmasının ardından ekiplerimiz tarafından kazı çalışmalarıyla temel betonu atma işlemleri tamamlanmış ve inşası için teslimi yapılmıştı. Bugün ise ilk katının yan duvarlarının örüldüğünü görüyoruz. İnşaat, hızlı şekilde ilerliyor. Yeni eğitimöğretim dönemine yetiştirmek adına tüm hızıyla da devam edecek. Düzce adına, eğitim noktasında attığımız adımların karşılığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Azmimilli İlkokulu da bu girişimlerden bir tanesi ve yeni yerine de çok yakışacak” dedi.

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