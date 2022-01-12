Koç, “İnsan geçmişi keşkelerle, geleceği ise acabalarla yaşar”

– Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Umudun insanlara yoldaş olmasını dileyerek “Anda olmak çölde bir damla suyu yakalamak gibidir. İnsan geçmişi keşkelerle, geleceği ise acabalarla yaşar. Keşkeler ve acabalar arasında sıkışan insan anı kaçırıyor” dedi.

Düzce Üniversitesi kurumsal radyosu Radyo Düet’te yayınlanan Hayatın Renkleri programına bu hafta Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç konuk oldu. Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert’in üstlendiği programın bu haftaki konusu, “Geleceği Ana; Anı, Geçmişe Mahkum Eden İnsanlar” oldu.

Umudun insanlara yoldaş olmasını dileyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mustafa Koç, “Anda olmak çölde bir damla suyu yakalamak gibidir. İnsan geçmişi keşkelerle, geleceği ise acabalarla yaşar. Keşkeler ve acabalar arasında sıkışan insan anı kaçırıyor. Bu şekilde yaşayan insan, farkındalığını kaybediyor. Yaprak misali savruluyor. Günümüz insanının psikolojik yardım almasının en temel sebeplerinden biri de budur” şeklinde konuştu.

İnsanların hatırlamaya daha fazla zaman ve enerji harcadığını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Koç, “Bu da çatışmaya yol açıyor. Anlamanın az olduğu dönemde çatışmalar çok oluyor. Hatırlamaktan daha çok anlamaya odaklı olsaydık birçok problemi çözmüş olurduk. Sevmeye, kabullenmeye, değer vermeye ve onaylamaya kendimizden başlamalıyız. Başkasını kabullenmeyi, kendimizi değiştirebilmeyi başarmak çok önemli” dedi.

İnsanın en huzurlu olduğu anı, anlaşıldığını hissettiği an olarak açıklayan Koç, günümüz insanının anlamaktan ve sorumluluk almaktan korktuğunu belirterek anlamanın yolunun, kimin ne hissettiğini bilmekten geçtiğini ifade etti. Psikolojik yardımda asıl olanı, doğru yardımın ne zaman alınması gerektiğini bilmek şeklinde belirten Prof. Dr. Mustafa Koç, bu sorunun cevabını kişinin kendisinin vereceğini sözlerine ekledi.

Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert’in sorularını içtenlikle yanıtlayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, sözlerini şu cümlelerle noktaladı; “Korkmayın. Kendi olmak harika bir şeydir. Bunu hissettiğinizde özgürleşirsiniz ve anda olmayı başarırsınız.”

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