Gönülden görenlere kusursuz organizasyon

Düzce Belediyesi engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ dolayısıyla Kusursuz Kafe’de gönülden gören vatandaşlara canlı müzik organizasyonu düzenledi.

Düzce Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında görme engelli vatandaşları unutmadı. Sosyal Yardım İşleri düzenlediği programa Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Gölyaka Şubesi Başkanı İsmail Kardüz katıldı. Kusursuz Kafe’de düzenlenen organizasyonda görme engelli vatandaşlara müzik ziyafeti verildi.

Programa katılan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, “Bu organizasyona katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gönlü ile gören güzel insanları da saygıyla selamlıyorum. İnsan baş gözüyle önündeki 100 metreyi görür ama gönlüyle gören buradan Amerika’yı görür” diye konuştu.

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Gölyaka Şubesi Başkanı İsmail Kardüz de programı düzenleyen Düzce Belediyesine teşekkür etti. Kusursuz Kafe’nin kusursuz personelinin yemek servisi ile başlayan organizasyonda canlı müzik ile gönüllerinde eğlenen gönülden gören vatandaşlar, hem şarkılara eşlik etti hem de solo şarkılar söyledi. Programında sonunda görme engelli vatandaşlar için pasta kesildi.

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