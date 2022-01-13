Düzce'de kar yağışı etkili oluyor Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

– Düzce’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, kış manzarası havadan da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Düzce için yapılan uyarının ardından kar yağışı şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde lapa lapa yağarak görsel şölen oluşturdu. Kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Düzce’de oluşan kış manzarası ise drone ile görüntülendi. Evlerin üst kısımlarından ağaçlara kadar bembeyaz olan şehirde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre ise kentte kar yağışının aralıklarla tipi şeklinde yağmaya devam edeceği, yüksek kesimlerde de kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaşacak şekilde etkili olmasının beklenildiği öğrenildi.

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