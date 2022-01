Kültür turizmi büyük ivme kazandı İşadamı Fatih Çelik: “Son iki yılda kültür turizmi için Türkiye’ye inanılmaz rağbet var”

Türkiye’ye her yıl milyonlarca turist gelirken, 2021 yılında kültür turizmi için gelenlerin sayısında ciddi artış yaşandı.

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih boyunca farklı milletleri ağırlayan Türkiye, kültür turizminde büyük ivme yakaladı. Doğudan batıya kadar uzanan hatta bulunan tarihi eser ve mekanlar yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Sadece ülkenin batısında bulunan antik kentler değil, doğu da bulunan tarihi mekanlar da turistlerin tercihi oluyor. 2021 yılında ise kültür turizmi için rezervasyon yaptıran, tatil paketi satın alan yabancı turistlerin sayısında büyük artış yaşandı.

Türkiye’nin her bölgesinde tatil imkanının olduğunu ifade eden işadamı ve turizmci Fatih Çelik, “Geçmişte yaz tatili için paketler satıyorduk. Şu an turizmin tüm alanlarında pazarlama yapabiliyoruz. Deniz, kum, güneş için yabancı turistlerin ülkeyi tercih ettiği aklınıza gelebilir. Ancak durum hiçte öyle değil. Kültür turizmi için rezervasyon yaptıranların sayısında neredeyse yüzde yüz oranında bir artış yaşandı. Tabii gelenlerin ilk tercihi İstanbul oluyor. Ardından Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu da tarihi mekanlar, antik kazılar, tarihi eserlerin yer aldığı müzeler tercih ediliyor. Son iki yılda kültür turizmi için Türkiye’ye inanılmaz rağbet var” dedi.

