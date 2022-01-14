Akademisyenlerden minik öğrencilere hediye

– Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul akademisyenleri küçük öğrencileri ziyaret ederek onlara eğitici oyuncaklar, okuma kitapları, yeşeren kalemler, boyama etkinlikleri ve zeka geliştirici oyuncaklar hediye ettiler.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, sosyal sorumluluk programları kapsamında, Akçakoca Beyören Köyü’nde bulunan Beyören İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve hediye verdi. Minik öğrencilerin sevinçle karşıladığı ziyarette; Akçakoca Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, Müdür Yardımcıları Dr. Emrah Öztürk ve Ali Bolat ile Öğretim Görevlisi Vedat Kayış yer aldı.

Öğrencilerle neşeli dakikaların yaşandığı gezide; 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanabilmeleri için; eğitici oyuncaklar, okuma kitapları, yeşeren kalemler, boyama etkinlikleri ve zeka geliştirici oyuncaklar hediye edildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren taşımalı eğitim veren Beyören İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, emek veren herkese teşekkür etti. Yapılan sosyal sorumluluk projelerinin öğrenciler ve toplum için son derece yararlı olduğunu dile getiren Beyören İlkokulu Müdür Yardımcısı Emrah Esen, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci’ye birlikte faaliyette bulunmak istediklerini söyledi.

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