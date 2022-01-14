10 bin hane ziyaret edildi

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında yapılan çalışmalarla ilgili istatistiki bilgileri yayınladı. Ekipler 1 yıllık süre içerisinde il genelinde 10 bin 800 haneyi ziyaret ederek çalışma gerçekleştirdi.

Düzce’de ailelerin sosyal yaşantıları ve dezavantajlı aile belirleme çalışmaları yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili istatistiki bilgiler paylaştı. Bu kapsamda Aile Sosyal Destek Programı kapsamında ziyaret edilen ev sayısı dikkat çekti. 2021 yılında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen ekipler boş durmayarak 10 bin 800 haneyi ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerin durumları, yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgilendirmeler ve fiziki takipler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.