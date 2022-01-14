121 çalışana iş güvenliği eğitimi

Düzce Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ çerçevesinde, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde çalışan 121 personele eğitim verdi.

Düzce Belediyesi tarafından, sürekli sahada ve tehlikeli işler meslek sınıfına giren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verildi. İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin anlatıldığı eğitimde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi önemli konular ele alındı.

İş Güvenliği Uzmanı Hasan Biberoğlu tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden 121 personel katılım sağladı. Eğitimin sonunda personel sınava tabi tutuldu.

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