Düzce Ulaşım, kadınların talepleri dinlendi

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Bahçeşehir’de ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek bir yandan taleplerini dinledi bir yandan da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplu taşıma sistemini sil baştan yenileyerek yolcuların duraklardaki bekleme sürelerini kısaltıp daha konforlu ulaşım hizmeti almasını sağlayan Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. her geçen gün hizmet kalitesini artıyor. Düzce Ulaşım A.Ş. yolcuların talep ve önerilerini dinlemek için sık sık şehrin çeşitli noktalarında toplantı düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde muhtarlar ile yapılan toplantının ardından Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Belmek kurslarına Bahçeşehir ek hizmet binasında devam eden kursiyer kadınlarla da toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaşım A.Ş. yetkilileri Murat Postoğlu ve Levent Sivrikaya katılırken Belmek sorumlusu İlknur Bahar da yer aldı.



Yoğunluğa göre ek araç hizmeti veriliyor

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. Operasyon Müdürü Murat Postoğlu, kadınların bütün soru ve taleplerini dinleyip cevaplandıracaklarını belirterek, “Sabah ve akşamları yoğunluk olan bölgelere araç ilavesi yapıyoruz. Gün içinde sefer aralığını açıyoruz. Çünkü 12.0015.00 arasında gerçekten yolcu çok fazla olmuyor. İzleme ofisi ile bütün bilgileri alabiliyoruz. Kameralardan araçların içerisindeki yolcu sayısını görebiliyoruz” diye konuştu.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Sivrikaya ise “Türkiye’nin her yerinde sabah ve akşam saatlerinde sıkışıklık oluyor. Bizler sahada ve izleme ofisimizle eksiklikleri takip ediyoruz ve anında müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.



Kent kart mobil anlatıldı

Ulaşım konusunda 7/24 esasına göre çalışan Levent Sivrikaya, Kent Kart sistemi ile vatandaşlara birçok yeniliği ve kolaylığı sağladıklarını belirterek, “Kent Kart mobil uygulaması ile ulaşıma birçok avantaj sağladık. Otobüs saatleri, durakları, güzergâhları, kart bakiyesi ve yaklaşmakta olan otobüsleri bu uygulamayla birlikte anında öğrenebilme imkânı sunduk. Ayrıca günlük bilet uygulamasını da 48 saate çıkarmak için çalışıyoruz. Burada da bir iyileştirme yapacağız” dedi.

Kent Kart yetkilileri mobil uygulamanın işleyişini ve sağladığı avantajları uygulamalı olarak anlattı. Kadınlar ise merak ettikleri tüm soruları sorarak cevaplarını aldı.

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