Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, 21 gün önce çalınan, üzerinde başka plaka takılı olan otomobil polisin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu durdurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Düzce şehir merkezinde 24 Aralık günü akşam saatlerinde M.U´ya ait 16 JAZ 13 plakalı otomobil çalındı. Bugün polis ekibi, D-655 yolunda ilerleyen 81 EfG 466 plakalı otomobilin çalınan araç olduğunu fark etti. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 5 kilometre sonra Beyciler Mahallesi mezarlığı mevkiinde durduruldu. Aracın şase numarasından yapılan sorguda çalınan araç olduğu anlaşıldı. Otomobil sürücüsü S.O. gözaltına alınırken, otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-01-14 20:16:05
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