Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı

– Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerinde Aralık ayında 14 bin 23 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara bölgesine bağlı illerden Kocaeli’de 5 bin 797 konut, Sakarya'da 3 bin 838 konut, Düzce'de bin 299 konut, Bolu'da bin 209 konut ve Yalova'da bin 880 konut satışı gerçekleşti.

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