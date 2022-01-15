Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu

Okul Sporları Yıldızlar Judo il birinciliği müsabakaları Judo Cep Salonu’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Judo Cep Salonu’nda Okul Sporları Yıldızlar Judo il birinciliği gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda; erkeklerde 34 kg’da Rutkay Çil birinci, 42 kg’da Murat Mert Demirtaş birinci, Furkan Ocak ikinci, 46 kg’da Utku Özöyüdücü birinci, Bartu Akkaya ikinci, M. Ali Soğancı üçüncü, 50 kg’da Burak Tandoğan birinci, 55 kg’da Arda Işık birinci, 60 kg’da Abdülbaki Çam birinci oldu.

Kızlarda ise 40 kg’da İnci Ürer birinci, Livanur Turan ikinci, 44 kg’da Ayşenaz Tosun birinci, 48 kg’da Şebnem Özlem Sezen birinci, Cemrenur Gedikli ikinci, 52 kg’da Sabiha Ece Okuyucu birinci, 57 kg’da Ecrin Kamaş birinci, 63 kg’da Ervanur Yağız birinci, Cemrenur Aydoğan ikinci ve +63 kg’da Yaren Selen birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim ederek tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.