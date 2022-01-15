Yaban hayatı için foto kapanlar kuruldu

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– Düzce’de Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fotokapanlar kuruldu.

Düzce’de Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından muhtelif yerlere fotokapan kurulumu yapıldı. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla, kurulan fotokapanlar hayvanların yaşamlarını görüntüleyecek.

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