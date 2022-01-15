Pandeminin esnafa etkileri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandeminin esnafa etkileri devam ediyor

İHA

Pandeminin esnafa etkileri devam ediyor

– Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, pandemi nedeniyle işletme sahipleri ve müşterilerin temassız bir şekilde işlemlerini tamamlamak istediğini söyledi.
Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, pandeminin başlangıcından bu güne kadar sosyal mesafe dolaysıyla kişiler arası etkileşimi minimuma indirme gayreti içerisinde olunduğunu belirterek “Korona virüs mutasyona uğrayarak her geçen gün yeni varyantlarla karşımıza çıkıyor; Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron. Bu yeni varyantlar genellikle eskisine göre daha bulaşıcı oluyor. Bu doğrultuda her geçen gün, sosyal mesafeye daha fazla dikkat ederek yaşamak durumunda kalıyoruz. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yapma yöntemlerini ciddi şekilde etkiliyor. Pandemi nedeniyle işletme sahipleri ve müşteriler, temassız bir şekilde işlemlerini tamamlamak istiyor. Bu nedenle işletmeler, çevrimiçi iş yazılımlarını mümkün olan her alanda iş yapma biçimlerine entegre ederek müşterilerine temassız işlem yapma, takip etme fırsatı sunmalıdır” dedi.
Teknik servise kolay ulaşımın önemli olduğunu bildiren Ahmet Veli “Müşterilerin internet üzerinden işlemlerini her yerden takip etmelerini sağlayan ticari yazılımlardan biri de teknik servis programıdır. Teknik servis programının, müşterilere cihazların tüm bakım ve onarım süreçlerini adım adım takip etme imkanı verirken, bu işlemler teknik servislere internet üzerinden cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla her yerden sunulabilmektedir. Cihazların bakım, onarımının yapılabilmesi için firmaya gelen cihazın müşteriye tekrar teslim edilinceye kadarki sürecin temas zorunluluğunu ortadan kaldırarak hatasız ve etkin bir şekilde takip edilmesine olanak sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.
Ahmet Veli, son olarak ise “Bilsoft Yazılım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu ön muhasebe programları ile entegre teknik servis programları gibi iş yazılımları sunuyor. Bilsoft teknik servis programları bakım, onarım, fiyatlandırma, iptal gibi seçenekler arasında işletmelerin ve müşterilerin cep telefonları, tabletler veya bilgisayarlar aracılığıyla süreçleri takip etmelerini sağlayan önemi hizmetler mevcuttur. Ayrıca ön muhasebe prosedürleri ile entegrasyonu sayesinde faturalama işlemleri ve şirket gelir ve gider takibi işlemlerini de kolaylaştırır. Bilsoft teknik servis planı, müşterilerin ekipman bakımonarım sürecini eposta veya SMS yoluyla anlamalarını sağlar. Geliştirdiğimiz programın kolay kullanımlı ara yüzüne büyük önem verdik. Ekipman bakım ve onarım hizmeti veren firmaların Bilsoft teknik servis programını www.bilsoft.com adresinden indirebilirler” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaban hayatı için foto kapanlar kuruldu
YEREL HABERLER Yaban hayatı için foto kapanlar kuruldu
Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu
YEREL HABERLER Yıldızlar Judo il birincileri belli oldu
En iyi narkotik polisi; Anne
YEREL HABERLER En iyi narkotik polisi; Anne
TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu
YEREL HABERLER TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu
Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı
YEREL HABERLER Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı
Düzce Üniversitesi Kocaeli’de öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Kocaeli’de öğrencilerle buluştu
Düzce'de 305 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 305 gram uyuşturucu ele geçirildi
Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönüşmüş (2)
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz ...
Fatih Erbakan’dan muhalefete sert eleştiri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan: "Bu malum muhalefet partileri her akşam televizyonlarda parlatılan, cilalanan, takmışlar kafayı parlamenter sisteme. Mesele sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesidir" "Erken seçimin Ekim veya Kasım ayında olmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Fatih Erbakan’dan muhalefete sert eleştiri Yeniden ...
Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi
YEREL HABERLER Çalıntı otomobille 5 kilometre kaçabildi
Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ortaya çıkarttı Çalıntı otomobille gezerken, aracın asıl sahibine yakalandı
YEREL HABERLER Çalınan aracını farklı plakayla gördü, gerçeği polis ...
Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Düzce’de Erbakan, Düzce’de partisinin "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz ...
Özlü’den sınav öncesi motivasyon ziyareti
YEREL HABERLER Özlü’den sınav öncesi motivasyon ziyareti
Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönüşmüş
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz ...
Düzce Ulaşım, kadınların talepleri dinlendi
YEREL HABERLER Düzce Ulaşım, kadınların talepleri dinlendi
Temiz şehir Düzce gelecek nesillere anlatılıyor
YEREL HABERLER Temiz şehir Düzce gelecek nesillere anlatılıyor
121 çalışana iş güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER 121 çalışana iş güvenliği eğitimi
10 bin hane ziyaret edildi
YEREL HABERLER 10 bin hane ziyaret edildi
Öğrencilere Kızılay anlatılıyor
YEREL HABERLER Öğrencilere Kızılay anlatılıyor
Diyanet Gençlik Merkezlerine ziyaret
YEREL HABERLER Diyanet Gençlik Merkezlerine ziyaret
Durdurdu üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurdu üzerinden uyuşturucu çıktı
Jandarmadan sokak hayvanlarına yem
YEREL HABERLER Jandarmadan sokak hayvanlarına yem
Boğaziçili öğrencilere trafik dersi
YEREL HABERLER Boğaziçili öğrencilere trafik dersi
Akçakoca turizmine destek
YEREL HABERLER Akçakoca turizmine destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.