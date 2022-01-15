Ormanda karlı zeminde kayıp düşen üniversite öğrencisinin bacağı kırıldı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, ormanda gezerken karlı zeminde ayağı kayıp düşen üniversite öğrencisi Ömür Özkurt´un (20) bacağı kırıldı. UMKE tarafından bölgeden alınan Özkurt, kaldırıldığı hastaneye tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesi´nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi öğrencisi Ömür Özkurt, karla kaplı ormanda gezerken ayağı kayıp düşerek bacağını kırdı. Özkurt, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. UMKE, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Ömür Özkurt'a ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkurt´un üzerine termal battaniye örtülerek vücut ısısının normale dönmesi sağlandı. Sedyeyle taşınarak ormandan çıkarılan Ömür Özkurt, hazır bekleyen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-15 10:55:26



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