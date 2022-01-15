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Kar yağışı horonu durduramadı Düzce’de 2. Hamsi festivalinde 10 ton hamsi dağıtıldı Hamsi festivaline kar engel olamadı yüzlerce kişi kar altında horon tepti

İHA

Kar yağışı horonu durduramadı Düzce’de 2. Hamsi festivalinde 10 ton hamsi dağıtıldı Hamsi festivaline kar engel olamadı yüzlerce kişi kar altında horon tepti

– Düzce’de bu yıl ikincisi düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülerle başladı. 10 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikle hamsi yiyenler kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden horon tepti.
Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Düzce Belediyesinin katkı verdiği Düzce’de ki hamsi festivali yoğun ilgi görüyor. İki gün sürecek olan festivalde tonlarca hamsi vatandaşlara ikram ediliyor. Vatandaşlar ekmek arası hamsiyi alabilmek için kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar beklemekten yorulmazken Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin iki günde 10 ton hamsi dağıtacaklarını belirterek, “2. Hamsi festivalindeyiz. 2020 yılında birincisini gerçekleştirdik. Korona sebebi ile geçen sene yapamadık. Bu yıl 2. Hamsi festivalimizi yapıyoruz. 20 bin kişilik hamsi dağıtacağız. Bugün 10 bin kişilik olanı dağıttık. Yarın da dağıtımını sürdüreceğiz. Düzce’de ikamet eden tüm bölge halklarımızı buraya davet ediyoruz. Hava soğuktur ama burada horon teptiklerinde üşümeyeceklerini düşünüyoruz. 7 ton temizlenmiş hamsi yaklaşık 10 ton temizlenmemiş hamsi ikramımız var. 20 bin kişiye kadar ikramımız olacak. Hamsi Karadeniz’den ikram Trabzonsporlulardan tüm Düzcelilere ikram” dedi.
Hamsiyi yiyen vatandaşlar daha sonra meydanda Karadeniz müziği eşliğinde kar yağışı ve soğuk havaya rağmen horon oynadı. Festival kapsamında ayrıca meydana kurulan stantlarda Trabzon yöresine ait yiyecek, giyecek ve içecekler de satışa sunulurken, Kızılay aracılığı ile de kan bağışı standı açıldı. Ayrıca hamsi festivali drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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