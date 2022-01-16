Uyuşturucu kullanıcısı yol kontrolünde yakalandı

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Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar, satır ve bıçak ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gölyaka bağlantı yolu üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine S.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu. Şahsın üzerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, 3 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içmede kullanılan aparat, taşınması yasak olan bıçak ve satır buldu. Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

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