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Okul ziyaretleri devam ediyor

İHA

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul ziyaretlerine devam ederek önleyici hizmette kaliteli iş birliği kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Okul ziyaretleri devam ediyor

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul ziyaretlerine devam ederek önleyici hizmette kaliteli iş birliği kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hayat Merkezi Gündüzlü Hizmetler Birimince yürütülen projeler kapsamında okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Gazi Mustafa Kemal ilkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada risk altında ki çocukların tespiti, önleyici hizmette kaliteli iş birliğinin tesisini maksadı ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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