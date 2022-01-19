– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul ziyaretlerine devam ederek önleyici hizmette kaliteli iş birliği kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hayat Merkezi Gündüzlü Hizmetler Birimince yürütülen projeler kapsamında okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Gazi Mustafa Kemal ilkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada risk altında ki çocukların tespiti, önleyici hizmette kaliteli iş birliğinin tesisini maksadı ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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