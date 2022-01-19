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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

İHA

– Karayollarında kar yağışından dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa ve İstanbul istikametinden gelen büyük araçlar Düzce'de depolanıyor. D100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı'ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

– Karayollarında kar yağışından dolayı yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa ve İstanbul istikametinden gelen büyük araçlar Düzce’de depolanıyor. D100 ve TEM Otoyolundan seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağı’ndan Ankara istikametine geçişine izin verilmiyor.
Kar yağışı kara yollarında olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Bolu Köroğlu bölgesinde yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle D100 Karayolunda ve TEM Otoyolunda seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağına geçişine trafik ekiplerince izin verilmiyor. D100 Karayolundan Ankara istikametine giden araçlar yol kenarlarında depolanırken, TEM Otoyolunda seyreden araçlar ise Kaynaşlı TEM Otoyol gişelerinde D100’e yönlendiriliyor. Araçlar ise Kaynaşlı’da bekletiliyor.
D100 kenarında bekleyen sürücüler ise yollar açılıncaya kadar bekleyeceklerini belirttiler.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil denetleme şube müdürlüğü ekipleri ise hem tem otoyolunda hem de D100 kara yolunda önlem alarak geçişi serbest olan küçük araçlara yol açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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