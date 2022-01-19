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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan TIR, TOMA ile müdahaleyle hareket ettirildi.

Kentte kar yağışı etkili olurken, D-100 kara yolu Düzce geçişinde araçların kayması sonucu zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yolda kalan araçlar için Karayolları, İl Özel İdaresi, belediyeler, trafik ve jandarma ekipleri seferber oldu. D-100 yolu Doğanlı mevkisinde kayan TIR'ı kurtarmak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA devreye girdi. TOMA TIR'ın dorsesine destek verdi, sürücü de aracını hareket ettirdi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-19 14:08:17



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