TEM ve D-100 Karayolu araç geçişine açıldı Ankara istikameti kontrollü olarak trafiğe açıldı

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı sonrasında makaslayan tırlar sebebi ile sabah saatlerinde Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yapılan çalışmalar ile birlikte yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.



Düzce ve Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan ve aralıksız şekilde yağan kar yağışı sonrasında Bolu Dağı’nda makaslayan ve kayan tırlar sebebi ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikameti uzun ve geniş araçlara trafiğe kapandı. Aralıklarla otomobillere de kapatılan trafik sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonranda makaslayan ve kara saplanan tırların kurtarılması ile birlikte yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Uzun ve geniş araçların geçişine izin verilmesi ile birlikte yolda bekleyen araç kalmazken, trafik ekipleri sürücülere kontrollü olarak ilerlemelerini belirtti.

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