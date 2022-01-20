“Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir”

İHA

– Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Seda Çavuş, çocuklarla markete veya alışveriş merkezine gitmenin bir aktivite olmadığını söyledi.

“Çocukların karnesi ebeveynlerin karnesidir”

– Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Seda Çavuş, çocuklarla markete veya alışveriş merkezine gitmenin bir aktivite olmadığını söyledi.
Aileden çocuğa, sağlıktan eğitime, hayatın her alanını, konuk akademisyenlerle enine boyuna değerlendiren program yapımcısı ve sunucusu, Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, bu hafta “Pandemide Çocuk Olmak” konusunu ele aldı.
Pandemi sürecinin herkes için oldukça zorlu geçtiğini, ancak dışa bağımlı olan çocuklar için ise daha zorlayıcı bir süreç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, bu süreçte çocukların salgın konusunda bilgilenmesini sağlayarak, salgının etkisinin azaltılabileceğini ifade etti. Salgın sürecinde kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuş, bilime güvenilmesi gerektiğini, konuyla ilgili okuyup araştırma yapıldıktan sonra tutum ve davranışlara yön verilmesi tavsiyesinde bulundu.

“Çocukla markete veya AVM’ye gitmek bir aktivite değildir”
Pandemi sürecinde çocukların strese maruz kalmamaları için ebeveynlerin onlarla birlikte zaman geçirmelerini isteyen Dr. Zeynep Seda Çavuş, “Çocuklar rutini ve kuralları sever. Onları rutinin dışına çıkarmadan, günün hangi saatinde yemek yiyorsa, hangi saatinde uyuyorsa bu zamanlara dikkat etmeliyiz. Yaptığımız işi çocuklarla paylaşarak onlarla birlikte zaman geçirmeliyiz. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte AVM’ye ya da markete alışverişe gitmesi bir etkinlik değildir. Çocuklarla kitap okuyup, yaşına göre kaliteli film izleyip, sonra bu kitap ve film hakkında çocukların duygu ve düşüncelerini dinlemeliyiz” dedi.

“Çocukların aynası anne ve babasıdır”
Anne babaların çocuklar için birer ayna görevi gördüğünü söyleyen Öğretim Üyesi Çavuş, çocukların anne babalarını izlediğini ve onların her hareketini kaydettiğini dile getirdi. Eğer anne baba panik ya da stres olursa bu olumsuzluğun da çocuğa yansıyacağını dolayısıyla çocuğun da panik ve stres olacağının altını çizdi.

“Çocuklar sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilmeli”
Çocukların sosyal medya kullanımına da değinen Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, çocukların belirli bir yaşa gelmeden internete girmemeleri ve sosyal medya kullanmamaları gerektiğini vurguladı. Bunun yanında çocuklara internet ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgi verilmesi gerektiğini de söyleyen Zeynep Seda Çavuş, çocuklara baskı kurarak ya da yasak koyarak bir yere varılamayacağını, aksi halde her şeyin internete bağlı olduğu günümüzde, çocuğun gelişiminin olumsuz etkileneceğini kaydetti.

“Çocukların karnesi aslında ebeveynlerin karnesidir”
Yaklaşan ara tatil nedeniyle ebeveynlere bazı tavsiyelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş, “Unutmayın ki çocuklarımızın karnesi aslında bizim karnemiz. Bunu bilerek çocuklara yaklaşmalıyız. Çocuk eve geldiğinde korkmamalı. Onunla konuşmalıyız. Ayrıca başarılı olan çocuklar da ödül beklememeli. Yani sürekli bir koşullanma olmamalı. Çocuk motivasyonunu kendi içinden gelerek yakalamalı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ...
Cezaevinden çıkar çıkmaz yine motosiklet çaldı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkar çıkmaz yine motosiklet çaldı
Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de katıldı
YEREL HABERLER Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de ...
Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de katıldı
YEREL HABERLER Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de ...
Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ikram
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine sınav haftasında ev yapımı ...
Düzce’de su kesinti
YEREL HABERLER Düzce’de su kesinti
Cumayeri Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Ekipler, ilçenin dört bir yanına mama bıraktılar
YEREL HABERLER Cumayeri Belediyesi sokak hayvanlarını ...
2021 yılında 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi
YEREL HABERLER 2021 yılında 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi
Korugöl cazibe merkezi haline gelecek
YEREL HABERLER Korugöl cazibe merkezi haline gelecek
Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı Tatilin keyfini kayarak çıkarttılar
YEREL HABERLER Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini ...
Düzce Belediyesi’nin temizlik filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nin temizlik filosu güçleniyor
Gençlerle sohbet ettiler
YEREL HABERLER Gençlerle sohbet ettiler
Yolun açılmasından umudunu kesen sürücüler araçlarını terk etti Aracını terk eden sürücüleri bulmak için polis seferber oldu
YEREL HABERLER Yolun açılmasından umudunu kesen sürücüler araçlarını ...
Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı
TEM ve D-100 Karayolu araç geçişine açıldı Ankara istikameti kontrollü olarak trafiğe açıldı
YEREL HABERLER TEM ve D-100 Karayolu araç geçişine açıldı Ankara ...
Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara uyarı "Karla mücadele çalışmamız yoğun bir şekilde sürüyor" “Çok ciddi bir şey yoksa yola çıkmayın”
YEREL HABERLER Düzce Valisi Cevdet Atay'dan yola çıkacaklara ...
Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı
YEREL HABERLER Rektör Çakar öğrencilerle kardan adam yaptı
Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor Hem TEM hem D-100 Ankara istikametine trafiğe kapatıldı Tır, kamyon ve uzun araçlar Düzce’de durduruldu Saatlerdir yolda bekleyen sürücü: "Yemeğimiz bitti yaklaşık 10 saattir buradayız"
YEREL HABERLER Tır sürücüleri saatlerdir yollarda bekliyor Hem TEM ...
Düzce’de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Düzce’de eğitime kar engeli
Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu TEM ve D-100’den Ankara’ya geçişler kapatıldı
YEREL HABERLER Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu TEM ...
Kayan TIR, TOMA ile müdahaleyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayan TIR, TOMA ile müdahaleyle kurtarıldı
Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Bolu Dağına ağır tonajlı araçların geçişine izin ...
Ekiplere sıcak çorba ikramı Soğuk havada içlerini ısıttılar
YEREL HABERLER Ekiplere sıcak çorba ikramı Soğuk havada içlerini ...
TEM’de 7 araçlı zincirleme kaza Trafik kazası trafikte uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER TEM’de 7 araçlı zincirleme kaza Trafik kazası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.