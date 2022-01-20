2021 yılında 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi

– Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı sağlık kuruluşlarında 2021 yılı içerisinde 1 milyon 229 bin hastaya hizmet verdi. Hastalananların büyük bir kısmının tercihi Devlet hastaneleri oldu.

Hizmet kalitesini arttıran Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde 2021 yılında tüm ilde hastanelere başvuran hastaların yüzde 65 ini karşılayarak 1 milyon 229 bin hastaya hizmet vererek şehrin sağlık öncüsü olmaya devam etti.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin yılmaz, artan ihtiyacı karşılamak üzere 36 olan yoğun bakım yatak sayısının yapılan iyileştirmelerle 85’e yükseltildiğini belirterek “Tüm tesislerimizin toplam yatak sayısı 354’den 559’a yükseltilmiştir. Sağlık insan gücümüz 2 bin 316’dan 2 bin 684 ‘e yükseltilmiştir. Artan hizmet kapasitesiyle beraber hekim sayımızda aynı oranda artmış ve uzman hekim sayımız 140’da 199’a pratisyen hekim sayımız 179’dan 242 ye yükseltilmiştir. Uzman hekim sayısı ve yan dal branş çeşitliliğiyle ilin önde gelen sağlık tesisi olan Düzce Atatürk Devlet Hastanesinden 2018 yılından bu yana hızla kapasitesini arttırıyor. İlde yoğun talep olan Romatoloji, Endokrin poliklinikleriyle ilimizde tek olan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yine onkoloji Hematoloji yan dallarıyla da geniş bir hasta kitlesine hizmet vermektedir” dedi.



78 bine yakın fizik tedavi seansı yapılmış

22 bin 635 ameliyatla yılda 40 bin 356 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Dr. Yasin Yılmaz, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinde ilin öncüsü olan ve yatak doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşan Muncurlu ek hizmet binamızda yeni servis alanının oluşturulmasının yanı sıra Hidroterapi biriminin oluşturulmasıyla hastalarımızın ihtiyaçlarına çok farklı açılardan cevap verecek bir kapasiteye ulaşılmıştır. 77 bin 759 fizik tedavi seansı yapılmıştır. Akçakoca devlet hastanemizde kurulan fizik tedavi ünitemizle de ilçemizde fizik tedavi hizmetleri başlamıştır. Özellikli hizmetlerin başında gelen Diyaliz Ünitemizde yılda 12 bin 137 seans gerçekleştirilmiştir. 4 bin 330 endoskopik işlem bin 254 doğum, 22 bin 635 ameliyatla yılda 40 bin 356 operasyon gerçekleştirilmiştir. 426 bin 381 görüntüleme sayısının yanı sıra hastalarımızın aylarca sıra bekleme çilesini en aza indirmek için 24 saat hizmet veren MR ünitemizle 45bin 386 hastaya işlem yapılmıştır. Evde Sağlık hizmetleri kapsamında 29 bin 269 ev ziyareti gerçekleştirilmiş ve tıbbi bakım uygulanmıştır” ifadelerinde bulundu.



191 bin 387 Covid aşısı yapıldı

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, son olarak “Ağız Diş Sağlığı Merkezimize 136 bin 671 hasta başvurmuştur. Yakın bir zamanda Ağız Diş Hastanesi ünvanı olacak merkezimiz bölgede anestezi altında diş tedavisi uygulayan tek merkezdir. Tüm bunların yanı sıra yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına Covid 19 Pandemisinde merkezi üs olan hastanelerimizde 65 bin 674 hastaya tanı ve tedavi hizmeti verilmiştir. 191 bin 387 Covid 19 aşısı uygulanmıştır” dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, evde sağlık hizmeti alan hastaları zaman zaman evlerinde, hastanede yatarak tedavi alanları da hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.

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