Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de katıldı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle okullar tatil edilince çocuklar, karın keyfini çıkardı. Karlı yamaçlardan kayan çocuklar kar topu oynarken, aileleri de onlara eşlik etti.

Düzce´de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Düzce Valiliği bugün okulları tatil etti. Eğitime verilen arayı fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar bölgesindeki Anıtpark´taki yamaçlara çıkan çocuklar, poşet ve lastiklerle kaydı, kar topu oynayarak eğlendi. Çocukların eğlencesine anne ve babaları da ortak oldu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-01-20 12:37:41



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