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Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de katıldı

DHA

Düzce'de çocukların kar eğlencesine büyükler de katıldı


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle okullar tatil edilince çocuklar, karın keyfini çıkardı. Karlı yamaçlardan kayan çocuklar kar topu oynarken, aileleri de onlara eşlik etti.
Düzce´de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Düzce Valiliği bugün okulları tatil etti. Eğitime verilen arayı fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar bölgesindeki Anıtpark´taki yamaçlara çıkan çocuklar, poşet ve lastiklerle kaydı, kar topu oynayarak eğlendi. Çocukların eğlencesine anne ve babaları da ortak oldu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-01-20 12:37:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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