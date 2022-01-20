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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başsavcı Çelik’ten dolandırıcı uyarısı

İHA

Başsavcı Çelik’ten dolandırıcı uyarısı

– Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarında ciddi bir artış olduğunu belirterek vatandaşları daha dikkatli olmalarını istedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 2021 yılı istatistiklerini gazetecilerle paylaştı. Adliye destek ve mağdur hizmeti, adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi uygulamaların Düzce’de başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Psikolojik destek veriliyor
Düzce Adliyesinde 316 personelin görev yaptığını dile getiren Çelik, “Adliye Destek ve Mağdur Hizmet Müdürlüğü kuruldu. Bu ileri bir uygulama. Hatta Avrupa’nın da ilerisindeyiz. Amaç suç mağdurlarının kendilerini yalnız hissetmemesi. Burada adli sürecin başında sonuna özellikle kırılgan guruplara hem psikolojik destek hem de hukuki destek veriliyor” dedi.
Adli görüşme odalarında mağdur ve şüphelinin bir araya getirilmediğini ifade eden Çelik “Adli görüşme odaları hizmeti tarafımızdan başarılı bir şekilde yürütülüyor. Odaların dizaynı bakından örnek adliye olduk. Mağdurlar şüpheli ile bir araya getirilmiyor. İfadeleri bu odalarda alınıyor. 2021 yılı içerisinde toplam 594 dosya açıldı ve 107 dosyanın mağdurlarının ifadesini bu odalarda aldık” şeklinde açıklama yaptı.
Çocuk izleme merkezlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sedat Çelik, “Cinsel suç mağdurlarının ifadelerine burada başvuruyoruz. Çocuklar utanıyor, korkuyor. Bu sebeple uzman eşliğinde merkezde savcının telefonla soru sorularak ifade aldığı bir uygulama. 2020 yılında 43 çocuğun, 2021 yılında ise 54 çocuğun ifadesini aldık. Burası aynı zamanda muayenenin de yapılabildiği bir yer” dedi.

18 bin dosya geldi
Başsavcı Çelik, 2021 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına 18 bin dosya geldiğini belirterek “2020 yılında 14 bin 600 dosya geldi. 2021 yılında bu sayı biraz arttı ve yaklaşık 18 bin dosya geldi. Gelen dosyaların yüzde 95’inin soruşturması sonuçlandırıldı. Bu dosyalardan 10 bin 183 tanesine takipsizlik kararı verildi. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 bin 85, Ağır Ceza Mahkemesinde ise 365 dava açtık” şeklinde bilgi verdi.
Sedat Çelik, yeni ihbar sistemiyle kişiyi lekelenmeden soruşturmanın yürütülebildiğini ifade ederek “İhbar yeni bir sistem. Bir suç isnat edildiğinde biz takipsizlik yazsak dahi o kişi o suçla anılır oluyor. Yeni sistemde biz bunu soruşturmaya kaydetmeden ihbara kaydediyoruz. 2020 yılında 515 dosya geldi 401 dosyada karar verildi. 2021 yılında ise bin 119 dosyadan 933 dosyaya karar verildi. Bu dosyalardan 674 tanesinden soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Yani 674 vatandaşımızın dosyası herhangi bir lekeleme olmadan kapatıldı” diye konuştu.

Aile içi şiddet hassasiyeti
Aile içi şiddet konusunda çok hassas olduklarına ve tedbirleri derhal uyguladıklarına işaret eden Çelik “Seri büro uygulaması da yeni. Basit suçlarda, yargılaması daha hafif olan cezalarda kanun koyucu hem sanığın cezasını yarıya indirmekte hem de aynı gün içerisinde mahkemeden karar çıkabilmekte. Bu yıl bin 19 bu şekilde dosyaya bakıldı. Bunların yaklaşık yüzde 95’i başarı ile sonuçlandırıldı. Aile içi şiddet konusunda çok hassasız. Tedbir kararlarını derhal uyguluyoruz. İhlal edenler ile ilgili gereğini derhal yerine getiriyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Uyuşturucuya taviz yok
Uyuşturucu ticaretine asla taviz vermediklerini vurgulayan Sedat Çelik, “2020 yılında 329 soruşturma dosyası geldi. 2021 yılında ise bu sayı 384’e çıktı. Bu konuda özellikle değinmek istediğim uyuşturucu ticareti. Bu konuda asla taviz vermiyoruz. Uyuşturucu ile etkin şekilde mücadele ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadeleyi teröre karşı mücadele mantığı ile yürütüyoruz. Uyuşturucu tacirlerinin çocuklarımızı zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Terör bürosuna 2020 yılında 247 dosya geldiğini 2021 yılında bu sayının 255 çıktığını belirten Sedat Çelik FETÖ soruşturmalarının yavaş yavaş bittiğini ancak yargılamaların devam ettiğini söyledi.

Sahtecilik ve dolandırıcılıkta ciddi artış
Başsavcı Çelik sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarından Düzce’de bir artış olduğu işaret ederek “Sahtecilik konusunda da çok hassasız. Dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarında ciddi bir oranda artış var. 2020 yılı içerisinde 718 dosya geldi. 2021 yılında bu sayı bin 26’a çıktı. Suçun şüphelileri değil de mağdurları daha çok Düzce’de ikamet ediyor. Vatandaşın bilinçli olması lazım. Özellikle sosyal medya üzerinden dolandırıcılık vakaları her geçen gün artıyor. Alışverişler güvenli sitelerden yapılmalı. Kredi kartı çıkartılacağı, kredi puanı düşürüleceği gibi dolandırıcılıklara kanılmamalı. Hediye çeki, kampanya, indirim gibi ilanlara tıklandığında da benzer mağduriyetler yaşanabiliyor. Son zamanlarda ‘Yatırım uzmanı olarak ben şu kadar para kazandım. Gel sende kazan’ gibi söylemler ile vatandaşların yüklü miktarda paraları alınıyor. Bunlara itibar edilmesin. Dijital para dolandırıcılığı da artıyor. Araçlarda kaparo dolandırıcılığı sık karşılaştığımız yöntemlerden. Birde artık lütfen kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyenlere itibar etmeyin. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para talebinde bulunamaz. Bilişim suçlarında artış var. 2020 yılında 242, 2021 yılında ise 377 dosya geldi. Burada da kredi kartları aidatlarının iadesi en sık karşımıza çıkan dolandırıcılık şekli. Yabancı hesaplar kullanılıyor. Sosyal ağlar ve yabancı hesaplar bize bilgileri vermiyor. Kişilerin hesaplarının ele geçirilmesi de çok yaygın. Bu şekilde kişinin yakınlarından, arkadaşlarından para talebinde bulunulabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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