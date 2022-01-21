Ulaşım zorluğu çeken ailelere Kızılay ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan köylerde Genç Gönüllü Kızılay ekipleri ile Jandarma ekipleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemesi dağıtıldı.

Düzce’nin Yığılca ve Gölyaka ilçelerimizde kar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan köylerde Jandarma Komutanlığı ile Genç Kızılay ekipleri birlikte ihtiyaç sahiplerinin yardımını koştu. Ekipler ekmek, kavurma et, bebek bisküvisi gibi gıda malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Genç Gönüllüleri ve Jandarma personelleri ile birlikte gıda malzemeleri dağıtımlarının devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.