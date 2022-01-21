Vali Atay çocuklarla kartopu oynadı, kardan adam yaptı

– Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklarla birlikte önce kardan adam yaptı, ardından ise onlarla kartopu oynadı. Çocuklar, Vali Atay ile keyifli saatler geçirdiler.

Yurdun belli bölgelerinde yağan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Vali Cevdet Atay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte çocukların mutluluklarına ortak oldu. Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla bir araya gelen Vali Cevdet Atay, ilk olarak çocuklarla kardan adam yaptı, daha sonra da kartopu oynadı. Çocuklar ise Vali Atay ile birlikte kartopu oynamanın keyfini çıkartarak hoşça vakit geçirdiler.

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