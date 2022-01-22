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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı´nda kar yağışı etkili oluyor

DHA

Bolu Dağı´nda kar yağışı etkili oluyor


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti.
Gece saatlerinde Bolu Dağı mevkisinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte polis, jandarma, AFAD, Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Karayolları ekipleri trafik konusunda aksaklık yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına hız verdi. Bolu Dağı'nda kayan araçların ulaşımı etkilenmemesi için hemen müdahale edildi. Diyanet Vakfı ise sürücülere çorba ikram etti.   DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-01-22 00:44:55

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