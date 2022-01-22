Kar yağışı başladı Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

– Düzce’de kar yağışının başlaması ile birlikte Vali Cevdet Atay beraberindekilerle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaza yapan vatandaşın yanına giderek geçmiş olsun diledi.

Yurdun belli bölgesinde etkile olan kar yağışı Düzce’de de başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Düzce Valisi Cevdet Atay sahaya indi. Vali Atay ilk olarak Kaynaşlı Kaymakamı İkbal Ekşi, Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, AFAD Müdürü Ali Kartal ile birlikte ilk olarak Karayolları Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğinde kış tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgilendirmenin ardından yolda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Cevdet Atay, D100 Karayolu Kaynaşlı Bolu istikametinde kaza geçiren vatandaşa da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Atay, yola çıkacak olan sürücülerin de dikkatli olmalarını istedi.

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