Düzce’de AFAD gönüllü sayısı artıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından başlatılan ‘AFAD Gönüllü’ programı kapsamında Düzce’de gönüllü sayısı her geçen gün artmaya başladı. Son verilere göre Düzce’de gönüllü sayısı 10 bini geçti.

Afetlere hazırlık için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı ‘AFAD Gönüllü’ programı kapsamında ülke genelinde online eğitimler verilmeye başlandı. AFAD’ın gönüllülük eğitim sistemi üzerinden yapılan eğitimlere Düzce’de son zamanlarda Sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile gönüllü sayısı artmaya başladı. Afetlere hazır bir ülke oluşması için gönüllü ve afet bilinirliliği ile ilgili olarak verilen eğitimlerde Düzceliler başarı ile geçmeye başladı. Son zamanlarda artan gönüllülük başvuruları ile birlikte AFAD’ın tüm eğitimlerini tamamlayarak gönüllü olan kişi sayısının 10 bini geçtiği öğrenildi.

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