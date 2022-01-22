Üniversite de sınavlar tamamlandı

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Düzce Üniversitesi 20212022 akademik döneminde final sınavlarının tamamlanması ile birlikte öğrencilerin 1 aylık tatili başladı.

Düzce Üniversitesi’nde geçtiğimiz haftalarda başlayan final sınavları sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan sınavlar sonrasında yaklaşık 30 bin öğrencinin bulunduğu Düzce Üniversitesi’nde son yapılan sınavlar ile öğrencilerin 1 aylık tatili başladı. 14 Şubata kadar tatilde olacak öğrenciler, ara tatilde memleketlerine dönmeye başlayınca otogarda yoğunluk oluştu.

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