Düzce’de kar yağışı devam ediyor

Düzce’de dün gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini tekrar göstererek sokakları beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan yoğun kar yağışı Düzce’de dün gece saatlerinde başladı. Bugün de aralıksız bir şekilde yağan kar ile sokaklar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini giderek arttırması bekleniyor.

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