Rahim ağzı kanseri anlatıldı

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen online eğitimde, rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda KETEM birim sorumlusu Dr. Merve Öztürk tarafından ilçelerde bulunan sağlık personellerine online olarak eğitim verildi. Rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda, sağlık personellerinin hastalara karşı daha dikkatli olması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.