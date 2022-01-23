Vali Atay, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

– Düzce Valisi Cevdet Atay, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Geçtiğimiz yıl kentte etkili olan kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu ulaşıma kapanmış ve yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açılmıştı. Aynı sıkıntı ve sorunun tekrar yaşanmaması adına tüm tedbirler alındı ve karayolları ekipleri TEM Otoyolu'nda adeta nöbet tutuyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Vali Atay ilk olarak Gümüşova rampalarını ziyaret ederek, burada görev alan emniyet ve karayolları ekipleriyle bir araya geldi. Çalışmaları denetleyen Vali Atay, daha sonra Bolu Dağı tünel girişinde bulunan ekipleri ziyaret etti. Yolun sürekli açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yapan ekiplere kolaylıklar dileyen Vali Atay, personellere teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.